Da Sabato il Premio Internazionale Catalani a Spazio Macos

Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 17.30, presso Lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà inaugurata e presentata, la mostra collettiva degli artisti selezionati per la II Edizione Premio Internazionale Catalani, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con l’Associazione Anvolt, APAT ed AMA. La mostra sarà visitabile adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. L’entrata su appuntamento e con esibizione green pass, con un numero di persone che potranno rispettare la distanza ed uso di mascherina.

”Con grande soddisfazione si inaugura la II Edizione del Premio Internazionale Catalani. La manifestazione nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere artisti provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da ogni angolo d’Italia e dall’estero. Trovo gratificante vedere confluire parecchie diversità stilistiche, nelle sale dello Spazio Macos, ubicato proprio accanto ad un gioiello come la Chiesa dei Catalani che costituisce un patrimonio di bellezza e di storia. Quasi un’ideale continuazione tra le magnificenze del passato e le più attuali rappresentazioni espressive. Un allestimento che sono sicura riscontrerà il positivo consenso dei visitatori e certa che il Premio Internazionale Catalani diventerà sempre più un evento prestigioso e per questo si sta mettendo il maggior impegno. Un grazie quindi agli artisti, anima di questa manifestazione, che con la loro passione hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento particolare alle Associazioni APAT, ANVOLT, AMA, agli imprenditori che hanno dato fiducia al progetto, ditta Panissidi e ditta Essecar. La mostra è arricchita da una presenza di artisti che provengono dall’estero e si profila anche un aumento della partecipazione in forma virtuale, come previsto dal bando. Si registra una massiccia presenza di artisti provenienti da ogni parte d’Italia”.

Afferma Mamy Costa.

Sono 29 gli artisti: Adrien Alban, Umberto Aniello, Augusto Arrotta, Ileana Aversa, Alberto Avila, Sonia Barraco, Vittorio Butà, Ivano Celesti, Serenella Costa, Valentina Giunta, Silvia Grassi, Silvia Guglielmi, Jan Hendriks, Giuseppe La Rosa, Lorella Lauricella, Anna Maria Lopes, Giusy Marra, Raffaella Martinelli, Abel Navarro, Cristiana Previti, Alessandro Rinaldoni, Giovy Rocca, Cinzia Ruzzetti, Victor Siracusano, Biancarita Teatini, Anna Tedone, Maria Felice Vadalà, Mariagrazia Zanetti, Mario Zora.

Tutti gli artisti selezionati riceveranno il Premio Internazionale Catalani ed in più, la Giuria Tecnica, il cui giudizio è insindacabile, decreterà i seguenti premi:

Premio/acquisto di Euro 500.00 in servizi della galleria.

Una mostra personale in galleria

Inserimento nell’Annuario Artisti di Spazio Macos 2022

Partecipazione gratuita ad una collettiva

Domenica 27 febbraio, alle ore 17.00 nell’elegante location di Spazio Macos, saranno consegnati i premi agli artisti.

La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

Orari: Spazio Macos in Via Cardines 16, dalle 17.00 alle 19.00 dal martedi al sabato, su appuntamento da prenotare al 3407760578.

