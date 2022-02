 Progetto Pandora: “quando comincia?”

di Ketty Costa – Dopo l’open day svoltosi nella giornata di Mercoledì 3 novembre 2021 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il “Progetto Pandora”- che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani dai 14 ai 25 anni in diversi laboratori tipici del lavoro del teatro e, contemporaneamente, investire in favore della crescita e dell’occupazione e includere socialmente e lavorativamente particolari soggetti a rischio devianza, sarebbe dovuto iniziare, rispetto alle informazioni date dagli organizzatori, da li ad una settimana o poco più.

Ad oggi, a quanto pare a distanza di 3 mesi, ancora non si hanno informazioni certe riguardo l’inizio dei laboratori e il problema è la mancanza di aule all’interno del Teatro per via degli spettacoli in atto. A questa problematica potrebbe intervenire l’amministrazione o chi di competenza- visto le dimissioni della giunta- provvedendo con la fornitura momentanea di spazi adeguati anche in un posto diverso dal Teatro.

I tantissimi giovani interessati ed entusiasti dell’iniziativa che avevano partecipato alla presentazione, compresi i ragazzi del “Progetto Estate addosso” che erano stati invitati ad andare, si chiedono proprio quando inizieranno le attività.

Il fatto che il progetto parta in tempi brevi, oltre allo scopo descritto sopra, è necessario anche per i giovani che, dopo quasi tre anni di pandemia, hanno rinunciato a parte della loro vita sociale cadendo in stati di depressione e ansia, anche da come risulta dalle statistiche ufficiali nazionali.

