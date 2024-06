Entra nel vivo la XVII Edizione del Salina Festival: stasera il concerto di Davide di Rosolini

La XVII edizione del Salina Festival, dedicata al tema delle “Moltitudini Indefinite”, è ormai entrata nel vivo e sta regalando momenti di straordinaria bellezza e riflessione. Dopo due giorni intensi e ricchi di eventi, il festival prosegue stasera con il concerto di Davide di Rosolini e i Figli Illegittimi.

Davide di Rosolini, cantattore dalle capacità sceniche straordinarie, offrirà al pubblico uno spettacolo che mescola musica d’autore e teatralità visionaria. Con il suo stile unico, capace di unire ironia, profondità e una spiccata originalità, Di Rosolini trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile. Il suo concerto, previsto per le ore 22:00 in Piazza Rosa dei Venti a Malfa, promette di essere uno dei momenti più attesi di questa edizione del festival.

I primi due giorni del festival hanno registrato un’ottima partecipazione del pubblico, attratto dalle proposte culturali e artistiche di grande spessore. La serata inaugurale del 20 giugno ha visto protagonista l’artista Ambra Mirabito con la sua mostra “Once Upon a Time” al Fanale di Punta Lingua, un’esposizione che ha saputo incantare i visitatori con opere ispirate al fantasy e al cinema di Méliès, intrise di elementi steampunk e ricami di seta e che resta aperta per tutti i giorni del festival.

Sempre il 20 giugno, la proiezione del film “M.I.A. – La cattiva ragazza della musica” di Steve Loveridge nella Piazzetta delle Pescatrici Eoliane ha suscitato grande interesse, raccontando la vita straordinaria della pop star M.I.A. e il suo viaggio dall’infanzia nello Sri Lanka alla fama internazionale.

Il 21 giugno, la Passeggiata Sonora alla Chiesa di San Lorenzo a Malfa ha permesso ai partecipanti di immergersi nella musica delle piante, un’esperienza unica. La “voce” della pianta di cappero, quella della vite, dell’ulivo e del canneto hanno creato inaspettate musicalità, nello stupore di quanti hanno seguito il direttore artistico Massimo Cavallaro, artefice di questo particolare momento di scoperta del paesaggio. In serata, la proiezione del film “Stardust” di Gabriel Range ha portato il pubblico dietro le quinte della vita di David Bowie, esplorando la nascita del leggendario alter ego Ziggy Stardust.

Domani, 23 giugno, il festival si concluderà in grande stile con il concerto di Marco J & the Jaywalkers, alle ore 22:00 in Piazza Santa Marina. Questo progetto musicale, che fonde il rhythm and blues dei “Ballroom Kings” e il rockabilly dei “Marilù”, rappresenta una sintesi delle esperienze passate dei musicisti coinvolti, offrendo una performance che si preannuncia coinvolgente e ricca di energia.

Per rimanere aggiornati sul festival seguite i social: @salinafestival su instagram e su facebook

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it