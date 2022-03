Partecipate comunali, Sicilia Futura chiede che si sospendano i concorsi

di Michele Bruno – Chiedono al Commissario Straordinario Leonardo Santoro di sospendere le procedure concorsuali e le selezioni in corso in questo periodo.

Così scrivono in una interrogazione al Commissario i consiglieri di Sicilia Futura:

«i sottoscritti Consiglieri Comunali, prof. Pietro G. La Tona, dott. Antonino Interdonato e dott.ssa Francesca Cacciola, con la presente interrogazione chiedono se la SS. intenda invitare le Aziende partecipate a non procedere all’emanazione di bandi per nuove procedure concorsuali al riguardo alle dotazioni organiche considerato che ormai mancano pochi mesi alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco. Tali provvedimenti potranno essere rapidamente ripresi dopo la conclusione delle elezioni amministrative comunali 2022».

Insomma il momento delle elezioni non sarebbe opportuno per indire nuovi concorsi, che dovrebbero avvenire solo con la nuova Amministrazione, per mantenere, si legge, durante la campagna elettorale, un clima di “assoluta serenità”.

