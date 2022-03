Comunali: Musumeci conferma, “Citta’ al voto entro maggio”

Le prossime elezioni amministrative si potrebbero tenere in primavera in particolare a maggio, mentre a meta’ giugno potrebbe esserci il ballottaggio.

A confermare questo orientamento il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Messina, a margine di un incontro in prefettura per gli interventi sull’emissione di gas nell’isola di Vulcano: “Per le elezioni amministrative l’orientamento e’ di evitare che il ballottaggio debba andare alla fine di giugno perche’ da noi in quel periodo si e’ tutti in vacanza quindi l’obiettivo e’ entro meta’ giugno il ballottaggio”, ha detto.

“C’e’ un solo turno – ha aggiunto – quello primaverile a meno che da Roma non dovessero arrivare delle indicazioni per il referendum a quel punto tenteremo di renderli compatibili, ma come si sa, in materia elettorale di enti locali noi siamo autonomi rispetto a Roma”

