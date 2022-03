Regionali, parte il tour di Cateno De Luca da Palazzo Zanca

“Partiamo da qui e non lo facciamo per caso. Ho amato questo Palazzo, la città di Messina ed è quello stesso amore che oggi mi spinge ad intraprendere il viaggio verso Palermo. Un viaggio che faremo alla luce del sole incontrando donne e uomini che vogliono essere protagonisti del cambiamento della nostra terra.”

Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana lancia ufficialmente la campagna di tesseramento e illustra il progetto politico di Sicilia Vera.

“Non abbiamo bisogno di fare accordi di Palazzo con nessuno. Partiremo come siamo abituati a fare contando sulla forza delle nostre idee e di quanti ci sosterranno. Partiremo con questo Volkswagen d’epoca che rappresenta simbolicamente lo stuzzicadenti con il quale affronteremo i poteri forti. Le valige in alto sono invece il simbolo del fallimento della politica che ha spinto tanti giovani a lasciare questa terra per cercare altrove un posto al sole. Noi, afferma il candidato alla presidenza della Regione De Luca, rappresentiamo una vera alternativa al sistema politico e contiamo su quanti vorranno unirsi a noi in questo viaggio verso la liberazione della Sicilia. Ribadiamo ancora una volta che non scenderemo a compromessi. Non ci saranno tavoli segreti e sedute spiritiche. Chi vorrà incontrarci lo farà alla luce del sole.”

Sicilia Vera apre dunque la campagna di tesseramento promuovendo una serie di incontri sul territorio.

“In queste settimane, ha spiegato l’on. Danilo Lo Giudice, abbiamo incontrato l’entusiasmo di tante amiche e tanti amici che non vedono l’ora di scendere in campo e contribuire al processo di cambiamento. “I weekend di Sicilia Vera” rappresenteranno l’occasione per avviare insieme a quanti vorranno crederci la costruzione di una nuova fase politica per l’Isola.”

Ecco le tappe del tour, che avranno inizio tutte alle 9:30 della mattina:

Giovedì 17 marzo Catania ritrovo Mooddika Via La Piana n.2 pressi P.zza Università

Venerdì 18 marzo Enna Bistrò Siciliano con Giardino Paradiso Via Roma

Sabato 19 marzo Caltanissetta Gran Caffè del Tritone Piazza Giuseppe Garibaldi

Venerdì 25 marzo Siracusa Viola Espresso Bar Corso Giacomo Matteotti

Sabato 26 marzo Ragusa Caffè Italia Piazza S. Giovanni

Martedì 29 marzo Agrigento Caffè Concordia – Saito Piazza Luigi Pirandello

Mercoledì 30 marzo Trapani Il Cappellaio Matto Coffee And Drink Corso Vittorio Emanuele

Giovedì 31 marzo Palermo Piazza Indipendenza

A conclusione dei weekend di Sicilia Vera sono già programmati due grandi eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all’Ars. L’appuntamento è sabato 9 aprile alle Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile al teatro Golden di Palermo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it