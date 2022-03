Zuccarello lancia il suo nuovo partito: “non c’è futuro senza libertà e senza trasparenza”

Santi Daniele Zuccarello, ex consigliere comunale, con un passato nel centrosinistra messinese (in passato nelle liste dei Progressisti Democratici) ha deciso di sciogliere le riserve, non soltanto su un suo impegno per le Amministrative 2022 a Messina, ma anche sulla nascita del suo nuovo soggetto politico nazionale che concorrerà a diversi appuntamenti elettorali in Sicilia.

“Tutelare i diritti dei cittadini, siano essi liberi professionisti, partite Iva,

pensionati, giovani disoccupati, precari, lavoratori sottopagati, sfruttati, invisibili.

Dare voce a chi oggi non si sente rappresentato da nessun partito e non vuole più

dare deleghe in bianco perché si è visto tradito, ignorato e preso in giro.

Con questi obiettivi è nato il movimento Futuro Trasparenza e Libertà che unisce

la protesta da Nord a Sud.

Siamo pronti a scendere in campo in tutte le competizioni elettorali che

abbiamo davanti, senza alcun tipo di timore e soprattutto, con una sola condizione

#senzacompromessi, che è il nostro unico slogan.

Ci sono milioni di Italiani che hanno smesso di votare e di credere nella politica, ma

hanno la voglia di farsi sentire.

Sempre più numerose sono inoltre le persone deluse dalle ipocrisie e dalle

bugie dell’ attuale classe politica , che dimostra ogni giorno quali sono i loro reali

interessi: mantenere privilegi e poltrone.

Parte dalla Sicilia la nostra campagna elettorale perché è qui che ci sono le

prime elezioni.



Saremo presenti sia a Palermo che a Messina con nostre liste e candidati

sindaci ma saremo presenti anche in tutti quei comuni che a fine maggio andranno

al voto.

Siamo aperti a tutti quei movimenti territoriali, piccoli e grandi, di tutta Italia,

che hanno voglia di creare unità e si rispecchiano in valori di libertà.

Soltanto insieme, unendo le forze e condividendo le battaglie, possiamo

veramente incidere a tutti i livelli.

Il movimento FTL è cresciuto grazie a quanti, stufi di ascoltare le solite

promesse e le solite chiacchiere, si sono auto organizzati e continuano a cercarci

da ogni parte d”Italia.

Sabato 9 aprile alle 16.00 a Palermo, al Palazzo Leone in via Lincoln 48,

presenteremo il movimento politico ed il programma.

La prossima settimana terremo anche una conferenza stampa a Messina.

Vogliamo decidere noi il nostro futuro, senza lasciare che siano gli inciuci o gli interessi di partito a spostare i candidati come fossero pedine non curandosi del mandato che gli Italiani gli hanno conferito.

Abbiamo idee chiare e persone valide pronte a mobilitarsi per cambiare veramente

le facce e il modo di fare politica.

Non vogliamo che i nostri giovani continuino a emigrare e a portare la ricchezza intellettuale ad altri paesi.

Vogliamo che siano il futuro di questo paese e siano loro la nostra più grande ricchezza. Non possiamo più stare a guardare mentre l” Italia diventa sempre meno giovane e le famiglie sempre più povere. Siamo stanchi di quanti, una volta eletti, si dimenticano anche la via del Palazzo Municipale della loro città.

Non abbiamo scheletri nell”armadio né lacci né catene, siamo liberi di batterci per i diritti calpestati.

Non c’è futuro senza libertà e senza trasparenza nelle azioni di chi amministra”.

E’ così che Zuccarello presenta il suo nuovo partito, Futuro, Trasparenza e Libertà.

Zuccarello è stato noto ultimamente alle sue posizioni fortemente critiche su vaccini e Green Pass e di fatto a idee negazioniste del Covid. Adesso si lancia in questa impresa nazionale in cui sarà accompagnato dalla moglie Serena La Spada (Vicepresidente e tesoriere) e del bresciano Elia Martinelli (Segretario). Zuccarello ne sarà il Presidente.

