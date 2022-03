Iniziano i lavori al Centro Commerciale di Zafferia

di Ketty Costa – Nella giornata del 24 marzo 2022, dopo anni di attesa, sono iniziati i lavori per la realizzazione del centro commerciale di Zafferia.

In realtà l’inizio dei lavori è solo formale in quanto, ancora è necessario del tempo per definire gli ultimi dettagli progettuali. Al momento, quindi, i lavori sono iniziati soltanto per delineare l’area privata, eliminare l’abbondante vegetazione e togliere i rifiuti che nell’arco degli anni si sono accumulati dando vita a delle vere e proprie discariche abusive.

Il tempo stimato per il completamento dell’opera è di circa tre anni. Alla fine dei quali si avrà una struttura che ospiterà 63 negozi su una superficie di 125.000 metri quadri.

Sarà impegnata nella realizzazione della struttura prevalentemente manodopera locale e saranno, inoltre, utilizzati due escavatori, motopale e cinque camion che dovranno portare in discarica tutto il materiale che verrà raccolto.

