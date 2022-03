Slogan “+ parcheggi, – isole pedonali”, “Più canne, ma da pesca”: che sta succedendo a Messina?

di Michele Bruno – Sembra che, citando un famoso pensatore dell’Ottocento, uno spettro si aggiri per Messina. Sono stati fissati in Città tutta una serie di slogan che hanno dell’anacronistico e dell’inverosimile, ed anche qualcosa di strano e che fa riflettere visto che chi li firma si professa uno “Spazio generazionale”.

Si va da “+ parcheggi, – isole pedonali”, sicuramente non il massimo per una città che punta a riscostruire la socialità perduta dopo anni di pandemia, a “+ canne, ma da pesca” che potrebbe essere letto come una critica forte al consumo di cannabis, oppure semplicemente uno scherzo con riferimento allo sport della pesca e all’abitudine di molte persone anziane di avere questo passatempo.

Gli slogan già detti sono stati posti al Dipartimento di Giurisprudenza e di fronte al passaggio del Tram.

Potrebbe trattarsi di un gruppo di anziani attivi che stanno lanciando in giro la propria idea di Messina? O si tratta invece di un gruppo di giovani goliardici e ironici che vogliono suscitare una reazione?

Di certo sappiamo che il gruppo che si firma “Messin.erà” non vuole dare molte informazioni, ma ci ha fatto sapere che Sabato 10 presenterà alla stampa messinese la sua idea futura di Messina, e questo avverrà in una conferenza alla Feltrinelli verso le ore 10.

Altri slogan sono: “ME2040: Mondiali di Briscola”, “1Bocciodromo X villa Mazzini” posizionati alla Passeggiata al Mara e alla Villa Mazzini.

Hanno creato una pagina Instagram ed una Facebook dove si definiscono “organizzazione giovanile”, e questo ci fa pensare che sia tutta una trovata mediatica.

E che tutto questo c’entri con la campagna elettorale che si sta preparando? “Lo scopriremo solo vivendo” avrebbe detto Lucio Battisti.

