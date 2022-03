Messina si illumina di giallo per fare luce sull’endometriosi

Anche a Messina verrà celebrata la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi, in programma sabato 26 marzo.

L’evento è organizzato dal Team Italy della Worldwide Endomarch, patrocinato dall’associazione A.L.I.C.E. odv e, in città, grazie anche all’impegno dei Grilli dello Stretto.

A Piazza Cairoli, angolo via Nicola Fabrizi, sarà presente dalle 10.30 alle 12.30 un banchetto per promuovere informazione e consapevolezza sulla patologia, di cui sono affette tre milioni di donne in Italia e più di 175 milioni nel mondo.

In segno di solidarietà si illumineranno di giallo – colore simbolo della malattia – i più importanti palazzi e monumenti della città, che hanno aderito alla call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”.

Da venerdì 25 e fino a domenica 27 il Palazzo del Governo, Palazzo Zanca, la stele della Madonnina, il Bastione San Salvatore saranno illuminati di giallo con l’obiettivo di garantire una sempre più diffusa conoscenza di questa patologia.

“Informazione, prevenzione e diagnosi precoce sono le uniche armi a disposizione per arginare le conseguenze di questa malattia cronica ed invalidante, puntando su una maggiore formazione del personale medico e sulla ricerca scientifica. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa, accogliendo il nostro invito a fare luce sull’endometriosi e la ditta Privitera, che ha offerto il service per illuminare il Palazzo del Governo.”

così ha detto Giusy Martino, volontaria di Alice odv.

