Sabato 2 aprile alle 16 alla palestra del Verona Trento di Messina si svolgerà la cerimonia di presentazione della Nazionale di Pallacanestro Over 75. La squadra è composta da ex giocatori di basket che hanno deciso di tornare sul parquet per sostenere iniziative di solidarietà nel segno dei valori dello sport.

Il primo evento di Messina è una tappa di avvicinamento ai campionati europei che si disputeranno a Malaga nel 2022 e negli Stati Uniti a Orlando nel 2023. Il team fa parte della Over sport Italia, una società della federazione Maxibasket che ha finalità sportive e culturali e che comprende squadre composte da atleti con un’ età compresa dai 40 fino ai 75 anni, ovvero gli over 75 l’ultima categoria prevista.

A comporla tanti ex giocatori provenienti da varie regioni d’ Italia alcuni dei quali hanno militato in formazioni di serie A. Fra le iniziative della Over Sport Italia rientra la raccolta fondi per realizzare un campo di pallacanestro nella città di Aleppo in Siria. Il team è stato messo insieme grazie all’impegno dell’ex stella del basket messinese Roberto Veroux storico cestita della Polisportiva Messina che ha militato anche in serie A con la collaborazione anche di alcuni ex giocatori siciliani.

Sabato 2 la squadra nella palestra del Verona Trento disputerà un allenamento al mattino mentre alle 16 è prevista la presentazione della nuova squadra over 75. Sul parquet oltre allo stesso Roberto Veroux è prevista la presenza di alcune glorie molte note nel basket messinese quali Mario Migneco, Salvatore Donato e Gigi Cucinotta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it