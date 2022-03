eleme2022, spunta prepotentemente Buzzanca, Croce resta in campo

di Michele Bruno – Il nome che circola sempre più insistentemente per ora nel Centrodestra è quello di Giuseppe Buzzanca. L’ex Sindaco di Messina sembra pronto a voler tornare in lizza, e sembra avere l’appoggio di una parte della coalizione.

Un nome che può spingere la parte moderata a mettere da parte il nome di Maurizio Croce, Commissario di Musumeci al dissesto idrogeologico e vicino anche a Beppe Picciolo di Sicilia Futura.

Al momento Buzzanca risulta il nome forte messo in campo da Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, la componente musumeciana della coalizione. Un nome a cui è difficile dire di no anche per le altre componenti.

Se Giorgia Meloni spinge perché ci sia una prova in diversi contesti locali di una possibile strategia solitaria, la base locale ha spinto per restare, anche perché i numeri per correre da soli non ci sono. E gli stretti legami con Musumeci per la base messinese spinge a non rompere col centrodestra, fino a rilanciare e puntare su un cavallo possibilmente vincente.

OraSicilia e Sicilia Futura al momento restano su Croce, ma man mano che sono passate le settimane, dopo la prima volta che è stato fatto il suo nome, si abbassa anche più la forza attrattiva di questa candidatura. Anche se un dato di fatto è che abbia tenuto finora.

Sembra ormai infatti sfumare il nome di Nino Germanà. In tutto ciò cosa fa la Lega a Messina? A questo punto i leghisti sono sul punto di vacillare se non di spaccarsi. Una parte governista ha confermato il suo appoggio alla coalizione e al nome che sarà scelto dal tavolo, un’altra parte vuole sempre più apertamente rompere. E questa parte sembra poter alla fine accasarsi verso le liste di Federico Basile, e quindi con Cateno De Luca. Non è mistero che una parte di Lega abbia sempre avuto in simpatia il Sindaco uscente.

D’altronde se Buzzanca è un nome dei musumeciani, la Lega e il suo segretario Matteo Salvini sono in rotta con Nello Musumeci e potrebbero non sostenerlo alle prossime Regionali. Questa spaccatura nel centrodestra siciliano è un dato di fatto.

Domani ci si aspetta comunque la decisione definitiva, potremmo avere il candidato già oggi addirittura.

