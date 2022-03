Consiglio dei Ministri: indiscrezione indica l’election day il 12 giugno

Via libera del Cdm all’election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia.

Nei gironi scorsi il Presidente della Regione ha dichiarato che la Sicilia avrebbe confermato le date indicate dal Consiglio dei Ministri, che se per il Referendum sono vincolanti, sono invece da recepire per le ammnistrative.

Il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. A riferirlo su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti.

La notizia è stata confermata anche da fonti ministeriali. Per il momento la decisione è di votare solo di domenica, in un unico giorno. Sono 970 Comuni al voto, di cui 21 sono i capoluoghi di provincia e 4 quelli di Regione: oltre Messina si vota a Palermo, L’Aquila e Catanzaro.

Le coalizioni sono alle prese con la scelta dei candidati. Regge quasi ovunque l’intesa tra Pd e M5S, mentre Lega, FdI e FI pagano le lacerazioni dopo la spaccatura sul bis di Mattarella.