Gabriella Ioppolo è il nuovo questore di Messina

Gabriella Ioppolo sarà il nuovo questore di Messina. L’ufficialità della nomina è arrivata oggi,a pochi giorni dalla nomina ad esperto della sicurezza presso le Nazioni Unite a New York dell’attuale questore, Gennaro Capoluogo, che lascia la città dello Stretto dopo appena dieci mesi di incarico. E’ la prima volta che una donna in città ricopre il ruolo di vertice della Polizia di Stato.

Gabriella Ioppolo è nata a Catania, ma ha lavorato per molti anni a Messina, dove è stata trasferita nel 1989, rivestendo l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Messina dal 2005 al 2008 e dal 2009 Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Messina. Dal 2010 al 2013 ha diretto la Sezione della Polizia Stradale di Palermo. Per circa un anno è stata Vicario del Questore di Siracusa, in cui si è particolarmente distinta per aver coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica per l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa.Dal giugno 2014 ha diretto la 1ª Zona Polizia di Frontiera del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, prima di essere nominata Questore di Lecco. Dal marzo del 2017 è questore di Siracusa.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it