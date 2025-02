Villa Dante, l’amministrazione replica alle critiche: “Interventi già in corso”

Dopo le segnalazioni sui danni alla palestra di Villa Dante, l’amministrazione comunale e Messina Social City intervengono per chiarire la situazione e rispondere alle richieste di intervento urgente avanzate da alcuni consiglieri comunali.

In una nota stampa, il Comune sottolinea che i lavori di ripristino sono stati avviati immediatamente, con interventi sul controsoffitto e sulla messa in sicurezza della struttura. Inoltre, per garantire la continuità dell’attività agonistica della squadra di tennis tavolo, il match della Top Spin Messina previsto per mercoledì 12 febbraio si terrà al PalaLaganà di Montepiselli.

L’amministrazione definisce “strumentale” l’interrogazione presentata dai consiglieri, sottolineando che gli interventi erano già in corso. Il presidente della TT Top Spin Messina A.S.D., Giorgio Quartuccio, ha ringraziato il Comune per la tempestività nella gestione dell’emergenza.

