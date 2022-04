Caso Cucchi, 8 carabinieri condannati per depistaggio: tra loro il colonnello Sabatino, già al Comando Provinciale di Messina

Sono stati 8 i carabinieri condannati per il depistaggio che per 12 anni avrebbe accompagnato le indagini per capire le ragioni della morte di Stefano Cucchi, il giovane arrestato la notte del 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo mentre era ricoverato all’ospedale Sandro Pertini di Roma, in seguito alle ferite subite durante un violento pestaggio avvenuto la notte stessa del suo arresto. Condannato tra gli altri a 5 anni il generale Alessandro Casarsa, 1 anno e 3 mesi al colonnello Lorenzo Sabatino che a Messina ha guidato per tre anni, fino al 2021 il Comando Provinciale Carabinieri (nella foto).

Agli imputati, a seconda delle posizioni, si contestavano i reati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. La sentenza di oggi aggiunge un primo tassello importante, in attesa dei pronunciamenti in Appello e Cassazione, alla ricostruzione definitiva dei fatti. Lunedì, la Cassazione ha infatti condannato in via definitiva due dei presunti autori del pestaggio, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro.

