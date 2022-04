Il deluchiano Comitato Messina Nord si schiera per il No a Montemare

Il Comitato Messina Nord, molto vicino in questi anni alle posizioni politiche dell’Ex Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha reso noto che si schiererà per il No al referendum per la costituzione del Comune di Montemare.

“Insieme alle amministrative del 12 giugno ci sarà inserito il famoso referendum per la nascita del nuovo comune denominato montemare.

Il comitato Messina Nord con tutti i suoi 180 attivisti di cui 53 che vivono in questi paesi inseriti nel territorio di Monte mare voterà e farà una campagna elettorale per il No.

In questi anni abbiamo ascoltato molte famiglie che vivono in questi territori abbiamo inoltrato circa 1000 segnalazioni che riguardano buche luce acqua fogna scerbatura discariche ecc. E tutte risolte in breve tempo.

Abbiamo anche dialogato con loro e molti non sono contenti per la nascita di questo nuovo comune, per molti sarà un fallimento finanziario, per alcuni la futura poltrona mancante da anni. è pur vero che questi villaggi come anche altri villaggi della periferia Sud sono stati negli anni lasciati un po’ in disparte dalle varie amministrazioni passate, ma l’amministrazione targata De Luca ha acceso i riflettori su questi villaggi iniziando opere di riqualifica e soprattutto puntando sulla nascita delle vere municipalità, inoltre come detto più volte in varie dirette di cateno De Luca, si creerà il settimo quartiere che comprenderà questi villaggi che oggi chiedono la scissione dal comune. Riflettiamo inoltre su una faccenda abbastanza evidente e ci domandiamo perché in questi anni le persone di questi territori hanno dato fiducia con il loro voto sempre alle stesse persone che puntualmente siedono nei vari palazzi del quartiere è del comune quindi ci domandiamo questi signori cosa realmente hanno fatto per questi territori ci domandiamo perché questi signori sono presenti sul territorio solo durante il periodo della campagna elettorale perché il giorno dopo delle votazioni ottenendo il risultato positivo della loro elezione non si sono messi a lavoro per questa popolazione e per questi territori????

Siamo sicuri che con l’amministrazione Basile ci sarà una continuazione per riqualificare questi e altri villaggi periferici.

Per concludere questo comunicato vogliamo fare riflettere i lettori su in punto abbastanza chiaro: vi siete mai posti la domanda perché è nato questo modesto comitato denominato comitato Messina Nord?

Molti pensano che sia voluto dall’amministrazione de Luca altri pensano per ambizione del presidente, la pura è semplice realtà è che tre anni e mezzo fa, il 18 luglio 2018 dopo l’ennesima porta chiusa in faccia da parte di qualche “politicante” di quartiere si è deciso di formare sui social questo comitato per inviare segnalazioni e proposte all’amministrazione, non ci siamo mai voluti sostituire alle figure istituzionali elette dal popolo ma in realtà oggi possiamo dire che abbiamo svolto il 90% dei compiti che dovevano fare questi signori. Se in questi anni abbiamo inoltrato miglia di segnalazioni, centinaia di proposte, distribuito circa 7000mascherine, (realizzate dall’ass.il sogno di Morgan Onlus), durante il lookdown, l’abbiamo fatto solo per amore verso il nostro territorio e per fare la vera politica, in mezzo al popolo per il popolo.

Oggi a pochi mesi dall’elezioni era giusto contribuire dando dei nomi nelle liste di Federico Basile, nomi che non sono stati fatti a caso ma perché gli uomini e le donne inserite sono degne di rappresentare il popolo e i cittadini per questo abbiamo scelto Luca Robert e Meri Tavano alla VI municipalità e abbiamo scelto La Rosa Giovanni al consiglio comunale.

Terminiamo con il nostro invito alla popolazione di recarsi alle urne il 12 giugno è di votare NO al referendum e di appoggiare senza se e senza ma i nostri candidati e Federico Basile”.

