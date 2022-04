Sri Lanka in crisi economica, SGB e comunità locale domani a Piazza Cairoli

La grave crisi economica che ha toccato lo Sri Lanka travalica i confini del Paese e arriva con la sua eco anche a Messina. L’organizzazione SGB (Sindacato Generale di Base) scende in campo con la comunità srilankese messinese per portare solidarietà ai tanti che protestano per la situazione di precarietà che stanno vivendo.

“Una situazione pesantissima. Da settimane mancano i beni primari, a cominciare da luce, gas e benzina con le conseguenze immaginabili”, così Chaminda Demuni, rappresentante di SGB.

“Medicine introvabili, anche solo l’agricoltura crollata, i risparmi di una vita, comprese tutte le rimesse inviate per anni con tanta fatica alle nostre famiglie, sono ormai praticamente carta straccia”.

“Una storia purtroppo di ordinario sfruttamento, con un Paese ormai al collasso ed una protesta che dura da settimane e che allarma anche la comunità presente a Messina, a cui per questo diamo tutto il sostegno”, ha detto Vincenzo Capomolla, rappresentante SGB.

“Per una volta mettiamo in secondo piano tutte le altre difficoltà, perché siamo preoccupatissimi per il nostro Paese e per le nostre famiglie: mancano ormai le condizioni di vita minime, alle proteste rispondono con la repressione. Per questo domenica siamo in piazza anche qui a Messina, ma sono previste manifestazioni in tutta Italia ed in tutte le comunità emigrate in tutto il mondo, da Roma, a Londra fino in Australia”, conclude Demuni.

A Messina, il sindacato e la comunità srilankese locale danno appuntamento domenica a piazza Cairoli, a partire dalle ore 11.

