Scivolone (M5S), perdite d’acqua nel villaggio Unrra: “sostituire la tubatura”

Il Consigliere della II Municipalità Paolo Scivolone (M5S) nonché Vice Presidente della Seconda Municipalità, interviene sulla problematica venutasi a creare in merito alla condotta idrica del villaggio Unrra, sottolineando che dopo una fuoriuscita d’acqua al centro

della carreggiata di via Calispera, prontamente riparata lo scorso venerdì da parte di A.M.A.M, “si è potuto notare che la condotta idrica del villaggio si presenta obsoleta, il tubo è pieno di calcare e ruggine ed è per questo che spesso bisogna intervenire per riparazioni di perdite d’acqua”.

Necessaria alla risoluzione del problema, per Scivolone, dovrebbe essere l’intera sostituzione dell’attuale condotta idrica con un nuovo tubo con materiale di nuova generazione (in polietilene).

