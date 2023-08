L’acqua, la sanità pubblica, e le questioni giovanili: il Partito Democratico di Messina riparte dal territorio

L’acqua e la sanità pubblica, le questioni giovanili, e l’impiego dei fondi del Pnrr nel settore sociale: questi sono i temi principali su cui si è incentrato il recente raduno del Partito Democratico a Messina, volto a segnare una nuova fase per il partito, distante dagli anni sotto la guida di Genovese e Navarra. Sotto la guida della segretaria nazionale, Elly Schein, il Partito Democratico cerca una nuova identità radicata nei temi di sinistra.

La riunione, parte dell’“estate militante” lanciata dal Pd di Messina, si è svolta nel gremito Salone delle Bandiere. L’iniziativa, intitolata “Per i servizi pubblici. Per i beni comuni”, è stata promossa dal Coordinamento provinciale e ha coinvolto amministratori locali e dirigenti territoriali dei 108 Comuni della provincia.

Il segretario regionale, Anthony Barbagallo, ha aperto l’evento, sottolineando “la responsabilità che grava su dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali del Pd per rilanciare l’iniziativa politica e ricostruire l’organizzazione sul territorio, in modo da offrire una proposta politica all’altezza delle sfide del territorio”.

Durante l’incontro sono stati affrontati i principali problemi che affliggono la provincia. L’acqua e la sanità pubblica sono stati al centro del dibattito, insieme alle sfide legate alla spesa dei fondi Pnrr e alla questione giovanile. Non sono state tralasciate nemmeno le questioni relative alla crisi della viabilità primaria e secondaria.

Gli interventi hanno identificato un insieme di questioni che diventeranno i temi principali delle prossime tappe dell'”estate militante”, che continuerà a svolgersi in giro per la provincia. Questi eventi mirano a coinvolgere attivamente la popolazione e a rilanciare il Pd come forza politica principale nel territorio, in grado di affrontare e risolvere le sfide complesse che la provincia di Messina affronta.

Sotto la guida di Elly Schein, il Partito Democratico di Messina si impegna a ricostruire la sua immagine e la sua presenza sul territorio, concentrandosi sui temi di sinistra e sulla tutela dei servizi pubblici e dei beni comuni. Nel contempo, si punta a gestire in modo efficace e responsabile i fondi del Pnrr, indirizzandoli verso le aree più bisognose e garantendo che i giovani, troppo spesso dimenticati nelle decisioni politiche, siano inclusi e ascoltati.

L’obiettivo è chiaro: un nuovo inizio per il Partito Democratico di Messina, un rinnovamento radicale che parte da questioni fondamentali come l’acqua, la sanità pubblica e le problematiche giovanili, in cerca di una connessione più profonda con il territorio e i suoi abitanti.

