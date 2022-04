Eleme2022, Minardo (Lega): “Germanà ha fatto da solo”, ma qualcosa non quadra

di Michele Bruno – “Rispetto per la posizione di Nino Germanà e nessuna preclusione rispetto ai percorsi e alle scelte future. Il nostro partito, però, non ha ancora deciso e siamo impegnati in queste ore in un confronto interno che auspico possa molto presto portarci ad una decisione su Messina ampiamente condivisa”.

Così Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia, “mette al suo posto” Nino Germanà. Quella del deputato alla Camera di Lega – Prima l’Italia si definisce quindi ora, nel quadro generale del Centrodestra messinese, una fuga solitaria.

Interviene anche il deputato regionale Antonio Catalfamo di Lega – Prima L’Italia: “Esprimo soddisfazione per le dichiarazioni dell’On. Nino Minardo in merito alle dichiarazioni di stamattina diffuse dall’On. Nino Germana’ sul sostegno al tandem Basile-De Luca per le amministrative di Messina. In tal senso si vuole ulteriormente precisare sulla scia di quyanto detto dall’On. Minardo che le dichiarazioni dell’On. Germana’ sono a titolo personale e non rappresentano le posizioni del partito, impegnato in queste ore in un confronto interno che auspichiamo possa molto presto portarci ad una decisione su Messina ampiamente condivisa.”

A dichiararlo il capogruppo all’Ars per Prima l’Italia Antonio Catalfamo.

Eppure tanto i colleghi della stampa quanto lo stesso Cateno De Luca avevano parlato di un incontro con Germanà e Matteo Salvini a Roma, e Cateno da tempo corteggia Germanà per l’obiettivo di raggiungere la vittoria al primo turno delle amministrative di Giugno.

C’è la possibilità paradossale che la Lega si divida in due, una parte con Federico Basile ed una con il Centrodestra?

