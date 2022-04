Commissario Santoro: “Comune aderirà ad un bando PNRR per il Celeste e il Pattinodromo Cep”

di Michele Bruno – “Dopo il finanziamento ottenuto per il Palatracuzzi, ho aderito al bando approntato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, per il quale era stato attivato un avviso a valere sul PNRR, ho attivato la scheda di adesione a due cluster, uno per la riqualificazione e ristrutturazione dello Stadio Giovanni Celeste, con la proposta di finanziamento di 2600000 euro per renderlo nuovamente fruibile a tutti gli sport di squadra per cui è potenzialmente utilizzabile, e uno per la ricostruzione dell’impianto ormai fatiscente al Cep, il Pattinodromo PalaMerlino, per 3900000. Se verranno approvati chi amministrerà dopo di me dovrà attivare la progettazione esecutiva”.

A darne notizia è stato il Commissario del Comune Leonardo Santoro, ieri al webinar del M5S Messina sullo sport e le strutture sportive in Città.

