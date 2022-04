Scuola primaria Mili San Pietro, finanziata la ristrutturazione dal Consiglio Comunale

di Michele Bruno – La scuola primaria di Mili San Pietro sarà ristrutturata. Ieri in Consiglio Comunale è stato approvato l’emendamento presentato dal consigliere del misto Paolo Mangano e sottoscritto anche dal consigliere Pippo Fusco ed altri.

“Esprimiamo sollievo e soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al bilancio previsionale 2022-2024 presentato da Paolo Mangano con cui sono stati finanziati i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Mili S. Pietro. Il risultato di oggi rappresenta un obiettivo atteso da tanti anni perché consentirà il mantenimento del codice meccanografico della scuola primaria del villaggio che, dopo sei anni dall’incendio del 12 aprile 2016 che l’ha gravemente danneggiata e resa inutilizzabile, in assenza di finanziamenti provenienti da fonti diverse dal bilancio comunale si stava avviando inesorabilmente verso la chiusura.

Finalmente giungeranno a termine i tanti disagi e le vicissitudini dei piccoli alunni del villaggio periferico della zona Sud e delle loro famiglie che dopo sei lunghi anni sono stati costretti alla diaspora in tre diverse scuole”.

Hanno affermato il Consigliere Mangano e il Consigliere del I Quartiere Andrea Merlino.

“Un risultato doppio per la comunità locale di Mili S. Pietro che recupera spazi scolastici rinnovati per i più piccoli e, grazie alla previsione nella delibera approvata dal Consiglio di interventi di messa in sicurezza dell’area circostante il plesso scolastico, una struttura pubblica sicura, efficiente e funzionale come punto di raccolta della popolazione e di coordinamento di eventuali soccorsi in caso di calamità naturale in un territorio purtroppo frequentemente soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. L’appostamento delle somme in bilancio, come ha evidenziato il dirigente dei Servizi tecnici ing. Amato, consentirà nei prossimi due mesi la definizione del progetto esecutivo dell’opera e l’espletamento delle procedure di gara per l’avvio dei lavori in tempi celeri.

Ringraziamo l’intero Consiglio comunale per la sensibilità con cui ha colto la necessità e l’urgenza di intervenire in modo concreto per dare una soluzione al problema evitando la prospettiva concreta della chiusura entro pochi mesi della scuola primaria di Mili S. Pietro ed il venire meno di un servizio essenziale per la comunità locale come la scuola” hanno aggiunto.

“Il mio gruppo politico sin dall’inizio di questa consiliatura si è battuto per la scuola di Mili. Ricordo come tante volte assieme al collega Mangano siamo andati a confrontarci con i progettisti per valutare tutte le criticità, e ricordiamo tutte le discussioni che abbiamo avuto in quest’aula con l’Amministrazione e condivido che in 4 anni l’Amministrazione non è stata capace di assicurare un diritto come quello dell’Istruzione. Non possiamo privare un centro come Mili della sua scuola”.

Così si era espresso ieri in aula il consigliere M5S Pippo Fusco, durante le indicazioni di voto.

L’emendamento è stato riscritto una seconda volta e vi era stata la preoccupazione in questi giorni da parte della CTG LAG di Mili e del Comitato Vallata di Mili che questi finanziamenti non fossero approvati, in quanto gli uffici comunali avevano dato parere tecnico contrario, in quanto si preferiva che questi fondi fossero utilizzati per i cimiteri cittadini.

Pippo Fusco ha spiegato in aula che nonostante il primo parere sfavorevole, ed a prescindere da un successivo parere che sarebbe stato dato, avrebbe votato a favore della Scuola di Mili, e così ha fatto anche la maggioranza dei consiglieri.

