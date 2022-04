SICILIA MATER compie due anni e aderisce al Maggio dei Libri 2022

La rubrica culturale SICILIA MATER, on line su Facebook e canale YouTube, compie due anni e aderisce al Maggio dei Libri 2022 promosso dal Centro per il Libro e la Lettura dedicato al tema “ContemporaMente. Leggere per comprendere…” con una programmazione di eventi sul web e in presenza.

Dal 23 aprile e fino al 20 giugno 2022 presentazioni di autori, libri e biografie ispirate anzitutto alla declinazione del femminile partendo dal mito di Demetra e Kore fino alle complesse dinamiche della contemporaneità.

Con particolare attenzione alla domanda quasimodiana sulla “permanenza della poesia” nel nostro tempo e a storie sommerse, a vite dimenticate, a esistenze esemplari rimosse.

Sicilia Mater, nata il 25 aprile 2020, durante il primo lockdown, ha registrato oltre un centinaio di contributi in campo culturale ed è cresciuta col tentativo di raccontare queste galassie umane con un riferimento fondante ai concetti di Memoria/Amore.

Con uno sguardo speciale rivolto ai temi della Giustizia e al mondo del carcere. Una sezione specifica è dedicata a “Ritratti di Giusti”

Il format culturale “Sicilia Mater” è curato da Giusy La Spada e Salvo Presti.

Si comincia il 25 aprile alle ore 15.00 con il “Viaggio dentro la Bellezza” di Arianna Di Romano, photographer.

Un viaggio attraverso l’obiettivo di Arianna Di Romano, fotografa di sicuro talento sulla scia di grandi maestri come Elliott Erwitt e Robert Doisneau per la poesia e la composizione, Sebastião Salgado per il trattamento dell’immagine, Sergio Larrain e Dorothea Lange per l’attenzione agli ultimi.

Arianna Di Romano – sarda di origine ma siciliana di adozione – ha immortalato volti e situazioni che l’hanno catturata nel profondo nei luoghi dove ha condotto i suoi reportage, dai più remoti villaggi del Sud Est asiatico, della Romania e della Polonia ai campi profughi e rom in Serbia e Bosnia, dai paesi della sua terra natale, la Sardegna, alle celle di un carcere siciliano. La sua sensibilità l’ha portata a focalizzarsi sulle vite “difficili” degli emarginati, degli indigenti, dei senzatetto, dei ragazzi di strada, dei gitani, dei detenuti, degli anziani rimasti soli.

Programma Maggio dei Libri 2022

25 aprile ore 11,00 – Speciale due anni di Sicilia Mater “Viaggio dentro la Bellezza” con Arianna Di Romano, photographer.

05 maggio ore 21,00 – Michele Rondelli – “Testimoni sepolti” – Ianieri Editore – con Valentina Cangemi

11 maggio ore 21,00 – Francesca La Mantia – “Non è colpa della nebbia. La tragedia di Linate narrata ai ragazzi” – Gribaudo Editore – con Alessia Franco

16 maggio ore 21,00 – Claudia Terranova “Oggi è la mia festa” – Edizioni Kalòs – con Mario Falcone

19 maggio ore 21,00 – Costanza DiQuattro – “ Giuditta e il Monsù” – Baldini & Castoldi Editori – con Maria Caterina Calogero.

23 maggio ore 15,00 – Speciale “30 anni dalla strage di Capaci” – Salvo Palazzolo – “I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità” – Edizioni Laterza – con Rossana Franzone

25 maggio ore 19,00 – Maria Rosa Cutrufelli – “Maria Giudice” – Perrone Editore – con Ada Trifirò

30 maggio ore 20,00 – Viola Ardone – “Oliva Denaro” – Einaudi

02 giugno ore 21,00 – Festa della Repubblica – Incontro con il Generale Carmelo Burgio – “Battaglioni alpini” con Mario Falcone

06 giugno ore 15,00 – Raffaele Manduca “Restò solo voce” Nulla Die

07 giugno ore 21,00 – Francesca Serra – “Erbario emozionale” – Scritto.io Edizioni

09 giugno ore 18,00 – Marietta Salvo – “Vascello Fantasma” – Perrone Editore

14 giugno ore 21,00 – Vladimir di Prima – “La banda brancati” Edizioni A&B con Mario Falcone

16 giugno ore 18.00 – Mattia Corrente “ La fuga di Anna” – Sellerio Editore

20 giugno ore 15,30 – Nicoletta Ferrara “A Casa nostra. I nuovi ragazzi della famiglia Calò – EMI