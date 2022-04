Cane ucciso a Tremestieri, la denuncia del Partito Animalista Italiano

“Ancora un’indicibile vergogna si è consumata ai danni di esseri deboli e indifesi. Un cane è stato ucciso e seviziato a Tremestieri e oggi sono intervenuti i vigili urbani dell’ispettore Visalli da me contattati che si sono subito prodigati, insieme ai soccorritori del “Dog Village”, a recuperare la carcassa. Sono in corso indagini per scoprire i colpevoli di questa violenza, che non solo deve essere penalmente affrontata, ma deve indurre a riflettere sul comportamento gratuito nei confronti degli animali”.

A denunciare il fatto è Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito Animalista Italiano.

