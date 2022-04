Messinaservizi, Coalizione Civica: “5 milioni di appalti a privati, no a privatizzazioni mascherate”

“La notizia che Messinaservizi Bene Comune bandisca una gara per dare in appalto per due anni la gestione a ditte private del verde cittadino per 5 milioni (con opzione per altri due anni e per altri 5 milioni!) conferma le perplessità che furono sollevate quando il comune decise nel febbraio 2021 di affidare con contratto di servizio a Messinaservizi la gestione pubblica del verde urbano per circa 5 milioni di euro l’anno.

Messinaservizi non aveva né il personale specializzato né l’attrezzatura adeguata per gestire il verde, ma sia la giunta che parte del consiglio comunale deliberarono a favore di Messinaservizi.

Oggi ad oltre un anno da quel contratto Msbc continua incredibilmente a non essere in grado di gestire in prima persona l’intero servizio ed affida ai privati buona parte della cura del verde, perfino il diserbo che rientrerebbe in parte nel normale servizio di gestione dei rifiuti per il quale i cittadini pagano una salata tari.

Si chiede pertanto al commissario comunale di vigilare sulla regolarità di tali procedure d’appalto per il verde urbano e di valutare l’opportunità di sospenderne i termini e di accertare i motivi per i quali Messinaservizi non è ancora in grado di gestire il servizio.

No alla privatizzazione mascherata dei servizi pubblici, no alla Tari tra le più alte d’Italia”.

E’ quanto denuncia Coalizione Civica per Messina, lista che alle prossime amministrative sosterrà Franco De Domenico come candidato Sindaco.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it