Paura a Capo d’Orlando: uomo si barrica in banca con i dipendenti

di Veronica Pagano – È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 aprile, nel centro di Capo d’Orlando. Un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, si è presentato allo sportello di un Istituto di credito bancario per incassare un assegno, ma, vedendosi rifiutare la richiesta a causa dell’avvenuta chiusura degli sportelli, ha minacciato i dipendenti bloccando ogni uscita.

All’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione e degli agenti della Polizia statale, l’uomo ha opposto resistenza negando loro ogni accesso all’interno della banca. I militari dell’Arma e gli agenti di Polizia, una volta messi in sicurezza i dipendenti della banca, sono riusciti a far desistere l’uomo dal comportamento e trarlo in arresto. L’accusa è di tentata violenza privata e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

