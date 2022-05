Il 18 e 19 giugno torna “Vele dello stretto”, l’annuncio del nuovo direttivo di Assonautica

di Martina Galletta – Torna “Vele dello Stretto”, l’evento dedicato alla promozione dello sport della Vela, delle attività marinare e del turismo nautico promosso dall’Assonautica di Messina, quest’anno in programma per il 18 e 19 giugno.

L’annuncio arriva durante l’assemblea dei soci – svoltasi alla Camera di Commercio di Messina – durante la quale è stato nominato il nuovo direttivo dell’associazione: eletti Santi Ilacqua (presidente), Pier Paolo Gemelli (vicepresidente) Armando Ilacqua (segretario) Nico Pandolfino (tesoriere).

Durante l’assemblea, il nuovo consiglio ha illustrato le iniziative e i programmi dei prossimi tre anni. Prima fra tutti Vele dello Stretto, la manifestazione – giunta alla sua settima edizione – che quest’anno tornerà grazie anche alla preziosa collaborazione dei circoli dell’Area dello Stretto.

L’evento si svolgerà nei suggestivi luoghi della “Passeggiata a mare”, del Marina del Nettuno, sulle spiagge dei circoli partecipanti, insieme all’immancabile grande regata nello Stretto.

«Stiamo lavorando per rendere questa settima edizione di “Vele dello stretto” un grande evento per la promozione dello sport e del turismo nautico – ha detto il presidente di Assonautica Santi Ilacqua – ma anche un momento di convivialità per i circoli e per tutta la cittadinanza, per questo motivo invitiamo tutti a partecipare».

L’evento – fa sapere Assonautica – vede anche il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Messina e della Camera di Commercio di Messina.

Assonautica, da quasi 50 anni si occupa gli interessi economici e sociali e le attività produttive collegate al turismo nautico, e si dedica a promuovere attività a favore legate al turismo nautico inteso come momento ricreativo, culturale ed educativo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it