Tutto pronto per il Maggio dei libri a Messina, le iniziative

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, si rinnova anche per quest’anno la Campagna Nazionale di Lettura “Il Maggio dei Libri” promossa dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura). Nel solco di questa importante iniziativa la Biblioteca Regionale Universitaria di Messina “Giacomo Longo” ha inscritto in programma quattro appuntamenti letterari per la presentazione di altrettanti testi differenti per forma di espressione e tipologia di contenuti e un momento introduttivo conferenziale connesso all’ultimo volume in parola.

La coinvolgente iniziativa culturale fungerà da catalizzatore per fasce di utenza diversificate, involgendo non solo tematiche meramente letterarie, ma anche sociali, filosofiche, psicologiche e ambientali. In programma i testi: 7 maggio, “Decorati al valor militare. Messina e Provincia” di Vincenzo Randazzo; 13 maggio, “Le nuove famiglie” a cura di Luigi Baldari; 19 maggio, “N-pinzeri ci sta pi tutti” di Salvatore Gazzara; 28 maggio, “Patocenosi. Dalle malattie contagiose dell’antichità alle pesti, epidemie, pandemie ed epizoozie” a cura di Antonio Pugliese, presentazione preceduta, in orario antimeridiano, dal convegno “Messina e le pandemie: aspetti storico-scientifici” a cura del Comitato Civico Cittadino “Messina: la Città dimenticata”.

Per ogni appuntamento porgerà i Saluti Istituzionali, curerà l’Introduzione e il Coordinamento la Direttrice d’Istituto, dott.ssa Tommasa Siragusa; dopo i contributi di illustri Relatori e la partecipazione attiva di ogni Autore, sarà lasciato ampio spazio al confronto e al dibattito.

Ad arricchire il già considerevole palinsesto, verrà inoltre offerta la possibilità di visitare l’importante Esposizione sul terremoto del 1908 e sulla ricostruzione della Città, mostra integrata con la sezione dedicata al Corpo della Guardia di Finanza, di recente inaugurata e in fruizione fino al 31 maggio.

Il ricco calendario prenderà l’avvio sabato 7 maggio con la presentazione del volume “Decorati al valor militare. Messina e Provincia” del Magg. Vincenzo Randazzo. Una interessante raccolta di notizie in argomento che potrà essere valido supporto, in primis, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ma anche a chiunque abbia il desiderio di conoscere più approfonditamente la vita e la storia di quanti si siano distinti nel compimento del proprio dovere al servizio della Patria.

Il testo pubblicato per i tipi di Di Nicolò e che si apre con le brillanti prefazioni del Prof. Salvatore Brancatelli, Presidente della Federazione di Messina dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e del Generale Antonio Daniele, Direttore della rivista “Il Nastro Azzurro”, riporta i nominativi di ben 2052 Decorati identificati certi, alla data del 31/11/2021.

L’iniziativa culturale, che verrà moderata dalla Prof.ssa Anna Maria Crisafulli Sartori, Giornalista e Vice presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti e Decorati al Valor Militare, si aprirà con i Saluti Istituzionali e l’Introduzione da parte della Direttrice della Biblioteca, Dott.ssa Tommasa Siragusa; seguirà il prezioso contributo del Relatore Prof. Salvatore Brancatelli. Saranno presenti l’Autore e l’Editore.

la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, per la stessa iniziativa, organizza tre presentazioni di libri e due laboratori di lettura per bambini di età 5-6 anni. Il programma è il seguente: domani, giovedì 5, ore 17, Una giostra di libri Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni; giovedì 12, ore 16.30, Presentazione libro Poesia … luce perenne di S. Gazzara. Interverranno le professoresse Paola Radici Colace e Teresa Rizzo; intrattenimento musicale di M. Ambriano e B. Buccheri; martedì 17, ore 17, Letture e laboratorio dal libro Nick e il drago matematico e altre storie di M. Lily Morabito (Macabor editore 2021), a cura dell’autrice (per bambini di 8-10 anni);

giovedì 26, ore 17.30, Presentazione libro Manuela di M. Falcone (Giulio Perrone editore 2022). Dialoga con l’autore Giusy Di Bella (Ass. Terremoti di Carta); venerdì 27, ore 17-18.30, Una giostra di libri all’aperto. Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni (via Palermo, davanti scuola Boer). Gli eventi, programmati il 5, 17 e 26 maggio, sono a numero chiuso; pertanto è necessaria la prenotazione tramite e-mail a [email protected] o telefonicamente al numero 0907723549 (da lunedì a venerdì 9-13; martedì e giovedì 15-16.45).

