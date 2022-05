XII edizione di Taobuk, il 9 maggio la presentazione

Letterati, artisti, scienziati, incontri e mostre. Tante le sorprese in serbo nella XII edizione del Festival della letteratura di Taormina.

I dettagli saranno svelati a Catania presso la sede della Regione Siciliana, ex Palazzo dell’Esa, in via Beato Bernardo 5, dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022. Sarà Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico, ad illustrare il ricco e articolato programma, che si svolgerà a Taormina dal 16 al 20 giugno.All’incontro, che accoglierà gli amanti della lettura e i giornalisti, interverranno le istituzioni e i partner che sostengono il festival.

