Teatro, musical Mulan: per i Balocchi è sold out

“Un successo oltre le aspettative”. È il commento della Compagnia dei Balocchi all’indomani del debutto sul palcoscenico del Teatro Annibale di Messina con il musical “Mulan, la ragazza guerriero”, la storia della giovane che, pur di combattere, si fa passare per ragazzo.

Un’infinità di applausi, una sala sold out, commozione e tanti volti nuovi nel pubblico: questa la scena che si è presentata il 6 maggio scorso ai Balocchi. Un successo che arriva dopo quello già registrato dai Barcollanti il mese scorso, quando avevano proposto la storia di Mulan in forma di varietà e cabaret. Il segnale che gli ensemble che fanno capo alla Luna Obliqua sono “sopravvissuti” allo stop di oltre due anni e meritano il palcoscenico anche più di prima“.

Ma al Teatro Annibale di Messina il debutto dei Balocchi, con arrangiamenti ad hoc, è andato oltre. Anche per la complessità dello spettacolo, che è filato tanto liscio da far riaprire il sipario e richiamare alla ribalta gli artisti per una conclusione con canzone corale non “preventivata”.

I protagonisti

Sul palco tutta la compagnia ha conquistato un posto speciale nel cuore degli spettatori: dal beniamino del pubblico Davide Caputo all’esordiente Rosario Cipriano, passando per la versatile protagonista Laura Motta e la sua “spalla” superstar Serena Spartà, la special guest Anna Curcuruto, anche vocal coach dei solisti, e i due protagonisti maschili Francesco Gerbino e Simone Siclari, la Cri Cri di Betta Gugliandolo, le vivide interpretazioni, tra siparietti canzoni e danze, di Caterina Pastura, Ferdinando Crisafulli, Arianna Cama, anche aiutoregista, Nicoletta Tranfo, Eleonora Mondello, Giulia Roccisano, Alessandra Gugliandolo, Marta Vita, Giulia De Domenico, Ilenia Nostro e Ingrid Sciarrone.

Particolarmente calorosi gli applausi anche per i protagonisti dietro le quinte: Sasà Neri alla regia, Giulio Decembrini alla direzione musicale, Ninetta Napoli direttore di scena, Manuela Migliore ed Elisabetta Ruffa alle coreografie, Danilo Auditore ed il suo staff al service audio-video-luci.

In estate, il debutto di EsosTeatre

Adesso tocca a EsosTheatre. L’ensemble di nuova drammaturgia, diretto sempre da Sasà Neri, è da tempo al lavoro per una versione “alla” Esoscheletri della storia di Macbeth. Il debutto è previsto per l’estate.

Ma prima di arrivare sul palcoscenico in forma ufficiale sarà lo stesso allestimento a diventare spettacolo. In calendario (si stanno definendo le date in questi giorni) c’è infatti una serie di “prove aperte a inviti” dedicate agli studenti del DAMS dell’Università di Messina, oltre che a diversi “ospiti speciali”.

