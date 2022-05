Eleme2022, ufficializzato oggi il sostegno a Basile di Lino Cucé ed Ivan Cuté

Si è svolta stamani presso il ritrovo Ricrio Ammare, la conferenza stampa congiunta dell’on. Nino Germanà e del candidato sindaco Federico Basile per ufficializzare il sostegno di Lino Cucè al progetto politico di Basile.

Alla conferenza era presente anche Daniela Bruno, commissario provinciale di Prima l’Italia.

“La scelta di lasciare Forza Italia – ha spiegato Cucè – non è un ripiego ma un ritorno a casa. Ho scelto di sostenere Federico Basile per dare continuità alla sua azione amministrativa che in questi ultimi quattro anni ha consentito di raggiungere risultati concreti per la città di Messina.”

“Per Lino Cucè e Ivan Cutè – ha affermato Nino Germanà, inizia un percorso di libertà – Il loro sostegno alla candidatura di Federico Basile dimostra che una parte del centrodestra è con noi.”

“La scelta di Prima l’Italia – ha commentato il candidato sindaco Federico Basile – è la prova che è possibile al di là dei partiti lavorare insieme per un obiettivo comune. Lasciamo stare i colori dei partiti, i giochi delle segrete stanze che a noi non interessano e concentriamoci sulle esigenze della città.”

