Giro d’Italia: la tappa a Kamna, Nibali delude

di Umberto Frassica – Dopo il giorno, oggi, è ripreso il Giro d’Italia e si è ripartiti dalla nostra Sicilia, più precisamente da Avola.

La tappa se l’aggiudica Lennard Kamna (Bora hansgrohe), mentre Van der Poel cede la maglia Rosa a Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo).

La carovana oggi ha affrontato un percorso di 172 km, caratterizzato da strade che possono presentare difetti nel fondo stradale nei tratti più lontani dai centri abitati.

Un continuo saliscendi che ha portato i corridori alle pendici dell’Etna, zona Biancavilla da dove è iniziata la vera salita fino ad arrivare al traguardo posto al “Rifugio Sapienza”.

Da segnalare a inizio tappa la caduta di Simon Yates a causa della strada sconnessa nel centro storico di Noto.

Poco dopo altro incidente, cade una moto dell’organizzazione, almeno 4 i corridori coinvolti, per fortuna senza conseguenze.

Colpo di scena a circa 110km all’arrivo, il capitano dell’Astana, Miguel Angel Lopez, è costretto ad alzare bandiera bianca.

Come specificato da Stefano Zanini, direttore sportivo del team, un problema muscolare emerso nei giorni scorsi impediva a M.A. Lopez di pedalare.

Alla domanda se col ritiro del capitano cambino i piani per Vincenzo Nibali, risponde che la situazione verrà valutata giorno per giorno assicurando che verrà fatto il massimo.

A 10 km dall’arrivo J.P. Lopez si stacca dal gruppo e si porta su Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), che fino a quel momento era al comando della corsa, e lo supera.

A meno di 2 km all’arrivo Kamna raggiunge J.P. Lopez e restano loro a giocarsi la vittoria.

Il tedesco ha risparmiato le energie per gli ultimi metri e a 50 m dal traguardo scatta e vince.

Tappa sottotono per i big e anche per Nibali che si stacca dal gruppo di coda a 5 km dall‘arrivo e si piazza a 4’52” dal vincitore di giornata e adesso è 32° in classifica a 4’16” dalla Maglia Rosa.

Purtroppo lo “Squalo” non ha corrisposto le aspettative, forse a causa di un calo di concertazione visto l’infortunio del suo capitano.

Domani il Giro giunge in riva allo stretto, si prepara un grande giorno di festa per tutta Messina e chissà che Nibali non ci stupisca.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it