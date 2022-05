Da mercoledì 11 maggio 2022, venendo incontro alle richieste degli utenti, la linea 15, che collega Catarratti con la Stazione Centrale, ripercorrerà il tragitto originario attraversando la via comunale Bisconte recentemente riaperta al transito veicolare.

In risposta a quanto stabilito dal RUP, i bus andranno a una velocità ridotta di 20 km/h nell’area, ancora in via di riqualificazione.

Tutti gli orari sono disponibili nel tabellino allegato.

