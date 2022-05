Comitato Giovanile San Paolo: “progettiamo la III Circoscrizione, 4 i temi prioritari”

Quattro tematiche (politiche giovanili, Piano Sociale, Sport e Cultura ) sono quelle sviluppate dai ragazzi del comitato giovanile San Paolo, per il rilancio della terza circoscrizione.

Politiche giovanili : Sharing mobility, bisogna portare il servizio in tutto il territorio della 3 circoscrizione. Immaginiamo un hub di bike e monopattini vicino a ogni scuola superiore In questo modo si darebbe un segnale importante e il via a un cambiamento anche alla cultura dei trasporti nella nostra città.

Prima di compiere qualsiasi scelta, coinvolgeremo ragazze e ragazzi, in un serio processo di co-programmazione e co-progettazione su come gestire questi spazi e dove localizzarli. Ci sono tante strutture disseminate per il territorio che possono essere consegnate a questo fine.

Piano sociale: mappare le nuove esigenze per introdurre nel dibattito istituzionale serie forme di intervento a tutela delle nuove fragilità.

Sportello welfare municipale, Pensiamo ai lavoratori che si trovano improvvisamente in situazioni di enorme difficoltà, o giovani in difficoltà dal punto di vista sociale . Ebbene, l’istituzione di uno sportello welfare nella circoscrizione può garantire ascolto e proposte immediate. Ovviamente collocato all’interno della municipalità.

Dialogando con le associazioni dei medici di base, proporremo di istituire la figura del “medico di quartiere”, punto di riferimento in molti comuni specie nel Nord Italia.

Sport : mappatura delle aree da attrezzare nel territorio, quartiere per quartiere. Trovando finanziamenti adeguati e legandoli all’abbattimento di barriere architettoniche: lo sport deve essere prima di tutto integrazione.

Cultura: potenziamento della rete delle Biblioteche comunali di quartiere, che vanno estese e rese sempre più centri culturali polivalenti per favorire l’accesso a tutti gli altri prodotti culturali e in primo luogo ai servizi digitali

