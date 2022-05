Eleme2022, Federico Basile presenta i punti principali del programma

“Andiamo Avanti con Messina Bella Protagonista e Produttiva”.

È questo lo spirito che anima il programma di governo del candidato sindaco Federico Basile.

Un documento che rappresenta la naturale prosecuzione ed integrazione del programma di governo dell’ex Sindaco Cateno De Luca.

“Io, a differenza degli altri candidati a Sindaco, ha affermato Federico Basile, non sono un corpo estraneo a Palazzo Zanca ed a Palazzo dei Leoni perché ho avuto la possibilità di lavorare a fianco del Sindaco De Luca prima come presidente del collegio dei revisori, poi come consulente per le materie economiche finanziarie e poi come direttore generale del comune e presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della città metropolitana.

Conosco la macchina amministrativa, la situazione economico finanziaria e le strategie delle politiche attuate sia a Palazzo Zanca sia a Palazzo dei Leoni!

Noi, a differenza degli altri, sappiamo già come proseguire l’attività amministrativa senza perdere un giorno di tempo!

Ho condiviso l’impostazione del nostro programma con i miei assessori ed i candidati al consiglio comunale, integrato con i suggerimenti che ci sono pervenuti dalle forze sociali e sindacali, ordini professionali imprenditori e cittadini anche in occasione dei nostri tour dei villaggi e dei quartieri.

Rispetto alle deleghe assegnate agli assessori aggiungo che vorrei occuparmi personalmente della Polizia Municipale e, più in generale, del personale. Innanzi tutto, perché da direttore generale e dirigente della P.M. ritengo di aver maturato una esperienza specifica oltre ad una conoscenza diretta dei dipendenti e delle problematiche relative alla loro organizzazione. E poi, passata l’emergenza Covid, credo sia il momento di ripristinare il tradizionale rapporto diretto tra Sindaco e Polizia Municipale.”

“Abbiamo articolato l’esposizione del nostro programma in tre tomi per consentire agli elettori di avere uno spaccato complessivo di quanto è stato fatto nell’ esperienza amministrativa del Sindaco De Luca e quanto ancora si dovrà fare in armonica continuità andando oltre De Luca, grazie all’esperienza acquisita in questi anni prima di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e poi di Direttore Generale del comune di Messina”.

Continua Basile.

Il primo tomo costituisce il cuore del programma “Andiamo avanti con Messina Bella Protagonista e Produttiva” ed è sintetizzato in tre parti principali:

I parte – vivibilità e politiche urbane: sintetica descrizione delle soluzioni individuate per completare la riorganizzazione del Gruppo Pubblico Locale, palazzo municipale e partecipate, per rendere sempre più vivibile ed attrattiva la città di Messina con l’innalzamento del livello quali quantitativo dei servizi urbani.

II parte – programmazione, pianificazione ed infrastrutture strategiche: ricognizione dei principali strumenti di programmazione e pianificazione finalizzati anche al completamento della riqualificazione del patrimonio comunale esistente con l’individuazione di alcune infrastrutture ritenute strategiche.

III parte – Città metropolitana – Completamento delle azioni di rilancio organizzativo e finanziario della città metropolitana ed il suo ruolo strategico per i 107 comuni messinesi e soprattutto per la città di Messina.

Il secondo tomo riassume i finanziamenti che sarebbero stati attratti dall’amministrazione De Luca e il terzo tomo affronta invece le prospettive di Messina protagonista all’interno del PNRR.

