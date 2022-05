Giro d’Italia: grande festa a Messina – GALLERY

di Umberto Frassica – Ci aspettavamo un grande spettacolo e così è stato. Il giro d’Italia arriva a Messina, un totale clima di festa e un bagno di folla che, con cori e festoni, hanno animato la città.

Ad aggiudicarsi la tappa è Démare in volata, che batte Gaviria. Una volata orfana di Cavendish ed Ewan che sulla salita di Portella Mandrazzi, a 106 km dall’arrivo, si sono staccati.

Lopez si difende bene e mantiene la maglia Rosa.

Ma gli applausi sono tutti per lo “Squalo dello Stretto”, Vincenzo Nibali, che, a fine corsa, ha voluto annunciare il proprio ritiro proprio nella sua Messina.

La Città dello stretto ha così potuto riaccogliere il Giro all’arrivo dopo cinque anni dall’ultima volta, quando ad aggiudicarsi la tappa fu Fernando Gaviria.

Una bellissima tappa che ha permesso a tutti gli italiani, ma anche all’estero (infatti il Giro d’Italia va in onda in Eurovisione), di conoscere ed ammirare la nostra Messina, e ai messinesi di apprezzarla meglio, con le sue bellezze paesaggistiche.

Una Messina, quella toccata dai ciclisti, liberata dalle auto, mai vista così. Ne sa qualcosa chi ha visto la tappa dalla tv, con le immagini dall’elicottero Rai.

Bellissimi i passaggi del Lago di Ganzirri e della Litoranea, come il cerchio perfetto di Piazza Castronovo.

Può esserci un importante ritorno d’immagine per la nostra città, come dichiarato dallo stesso commissario Santoro ai nostri microfoni (Clicca qui per l’intervista).

il Giro ora saluta la Sicilia e si trasferisce in Calabria dove affronterà la tappa che da Palmi porterà a Scalea e siamo certi che, già da oggi e nelle prossime settimane, Nibali darà il meglio di sé per regalarci tante emozioni in questo suo “ultimo Giro”.

