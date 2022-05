Un mostra personale a tre, per tre artiste donne, a Spazio Macos

Sabato 21 maggio 2022, alle ore 18.00, presso l’elegante location di Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea, curata da Mamy Costa e che si compone di tre personali, per un totale di circa 45 opere, con stili diversi e rappresentazioni diverse della natura, della vita, ma che si amalgamano bene in un corale lavoro tutto al femminile. Di seguito alcuni passi della presentazione di Mamy Costa:

”La personale Valdincanti di Silvia Guglielmi, bolognese, propone forme reali, trasfigurate dalla fantasia in un variegato contesto di luci e colori, che raccordano le percezioni e i sentimenti che danno linfa alla figurazione, che l’artista mostra di risolvere sempre con originalità. Nell’altra personale dal titolo Free Wave della torinese Emanuela Lo Presti, sia che riproponga dei pesci, sia che delinei la figura umana con estrema sobrietà, non tradisce mai la sua vocazione per un’arte dove i contenuti sono proposti in fantasiose rielaborazioni, cui la sapienza tecnica e la ricchezza concettuale dell’artista forniscono i necessari strumenti espressivi. Mentre nella terza personale dal titolo Emozioni d’arte della bolognese Raffaella Martinelli ritroviamo una pittura di emblemi essenziali della vicenda esistenziale di ciascuno, gli elementi che contornano i giorni dell’uomo, i sogni e le speranze che nutrono la quotidianità, ma anche le attese vane, le disillusioni che costellano la vita.”

Il pomeriggio sarà allietato dalla performance musicale della giovane artista Miriam Romano del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

La mostra sarà visitabile adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

Orari: Spazio Macos in Via Cardines 16, dalle 17.30 alle 19.30 dal martedi al sabato, su appuntamento da prenotare al 3407760578.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it