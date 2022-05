Morte Rashid, l’autopsia chiarisce “nessun segno di violenza”

L’autopsia sul corpo di Rashid, l‘uomo di origini marocchine trovato senza vita in via Alessio Valore, ha escluso l’omicidio. Questa mattina, nell’obitorio del Policlinico, la dottoressa Elvira Ventura Spagnolo, incaricata dal pm Roberta La Speme, ha infatti condotto l’accertamento legale, verificando che non vi è traccia di lesività riconducibili ad un’azione violenta o di ferite provocate da un’arma.

I segni sul corpo dell’uomo, che in un primo momento avevano fatto pensare ad una delitto, sono i segni di morsi di animali, verosimilmente topi. Un macabro particolare che rivela quanto fossero precarie condizioni igienico-sanitarie in cui viveva il senzatetto. Ulteriori dettagli si attendono dai risultati degli esami tossicologici. Ma è molto probabile che si sia trattato di un improvviso malore, un infarto fulminante.

