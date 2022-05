TreNino: 13 appuntamenti, 13 artisti e un evento finale, con l’associazione Nino Cucinotta

E’ partito dal Dai Dai il TreNino, l’iniziativa a cura dell’Associazione Nino Cucinotta che punterà a toccare, con un evento a settimana, l’intera città. Un vero e proprio itinerario, che attraverserà Messina, iniziando dal centro, passando dalla periferia, per poi andare via dritti verso il mare, per rivivere, quelli che erano i luoghi in cui Nino era solito frequentare, intrattenersi, ma soprattutto spendersi, tra collaborazioni ed organizzazioni.

La sua scomparsa prematura, ed inaspettata, ha lasciato un grande vuoto ma ha anche motivato gli amici a dare continuità al suo impegno, alla sua speranza, al suo lavoro. I suoi amici di sempre con un Associazione a suo nome, ma anche tutti coloro, che tra le vecchie e le nuove generazioni, hanno la stessa voglia di fare si pone proprio l’obiettivo di contribuire a fare qualcosa di bello per Messina, nel nome della cultura, della socialità e nel ricordo di Nino.

Ed è così che si arriva a TreNino, la primissima attività lanciata dall’ Associazione. Tredici appuntamenti, dove sarà possibile anche tesserarsi. Tredici serate, in tredici locali diversi, dal 21 Maggio all’ 11 di Agosto, con l’intento di continuare il calendario nei mesi a venire, anche con iniziative diverse, per arrivare ad inaugurare, la prossima primavera, quello che si spera possa diventare un appuntamento annuale: il Philia Fest ovvero il Festival dell’Amicizia. Ogni serata sarà contraddistinta dal format tipo che il locale protagonista ha sempre proposto, per il quale si è sempre contraddistinto in tutti questi anni e per cui piaceva tanto a Nino, e vedrà protagonisti messinesi “creativi” di ogni tipo. Band, cantautori e dj si dedicheranno all’ intrattenimento musicale tra live session e dj-set, mentre verranno realizzate in estemporanea dell’opere inedite da parte di vari artisti nel campo della grafica e della pittura, ed il tutto verrà immortalato dall’ obiettivo attento e profondo del fotografo di turno. Partenza dal Dai Dai: alla voce e agli strumenti I Pastori di Unicorni, ai colori e pennelli NessunNettuno, mentre l’occhio fotografico sarà quello di Francesco Arcanà.

L’ iniziativa, dunque, è volta a coinvolgere e riunire tutte quelle che sono le varie sfaccettature artistiche della città, dai musicisti, dj, pittori, scultori, fotografi e questo perché “eventi del genere vogliono essere anche una sorta di segnale – sottolinea Alessio Toscano Raffa – per fare capire che a Messina c’è ed esiste un movimento artistico. Ed era proprio questo uno dei mantra che Nino si recitava, ed in cui sistematicamente, poi forse, a volte, veniva anche deluso nelle sue aspettative. In ogni caso ci credeva tanto e si prodigava, insistendo molto sotto questo punto di vista. E noi come Associazione, volendo mettere in risalto quelle che erano le caratteristiche fondamentali di Nino, abbiamo voluto mettere in risalto questo aspetto specifico: Messina è una città viva dal punto di vista culturale, va soltanto riunita. Ed è stato bello riscontrare, da parte di tutti, ma proprio tutti, sia gestori dei locali che artisti, una grandissima disponibilità, che è un fattore che può sembrare scontato, ma in verità non lo è. Questa manifestazione sta mettendo veramente tutti insieme, abbattendo anche quelle velate e banali rivalità cittadine. L’ obiettivo finale è il Philia Fest, il festival dell’amicizia della condivisione, del ricordo. Ovviamente, però, per arrivarci serve tempo e servono gli strumenti adatti. TreNino è una marcia di avvicinamento ad un grosso obiettivo.”

Le dodici opere create durante le dodici serate, verranno esposte durante la tappa conclusiva di questo primo itinerario, all’ Horcynus Orca, dove si riuniranno tutti gli artisti intervenendo in un’unica collaborazione, e verranno messe all’ asta. Il ricavato verrà utilizzato per lasciare un regalo bello, reale e tangibile, alla città di Messina.

Questa è solo la prima di una delle tante attività a cuil’Associazione sta lavorando. Nel corso del tempo infatti verranno annunciate ulteriori iniziative, ed un percorso analogo, ad esempio, verrà fatto sia con le librerie per un itinerario di lettura, sia alla scoperta dei luoghi più belli e nascosti della città con l’ausilio delle guide turistiche del posto. I ragazzi e le ragazze dell’Associazione Nino Cucinotta puntano, pertanto, a darsi da fare non solo nell’ organizzazione di eventi ludici, ma anche socio-culturali ed amministrativi. Nei loro occhi, nei loro sorrisi, c’ è la luce di chi ha ricevuto un’eredità importante come quella di un caro amico che non c’ è più, ma che in realtà è sempre con loro. Un filo invisibile che li lega, che li riunisce anche più spesso di prima. Che ne ha fatti riavvicinare e ritrovare alcuni, ne ha fatti conoscere altri, ed ha fatto sì che rapporti superficiali si andassero ad approfondire.

(Per info e tesseramenti scrivere all’ indirizzo mail [email protected])

