di Luana Spanò – Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per capire se l’incendio divampato a Stromboli sia collegato alla messa in scena di una fiction con Ambra Angiolini sulla Protezione civile.

L’incendio si è propagato nel centro abitato di San Vincenzo fino a raggiungere la zona di Sciari. Secondo le prime indiscrezioni i forti venti di scirocco avrebbero reso indomabili le fiamme divampate durante le riprese di alcune scene del film.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it