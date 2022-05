Paolo Jannacci Duet Jazz nella rinnovata Sala Laudamo il 31 maggio

Ultimi appuntamenti alla Sala Laudamo dopo il restyling con il Paolo Jannacci Duet-Jazz, il 31 maggio e l’1 giugno con Danilo Rea in concerto.

Nel duo composto da Paolo Jannacci,al pianoforte e Daniele Moretto, ai fiati le note volano, in momenti musicali sia rarefatti che di intenso lirismo.

È un progetto musicale basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay (azione-reazione) e la sensibilità dei due artisti.

La mancanza di un supporto ritmico come la batteria e il basso, genera un suono raffinato, deciso, emozionale, perché esalta la melodia e l’interpretazione (proprio per la natura di uno strumento così intimo e diretto come la tromba).

Prendono vita brani dall’intenso lirismo come: “Who can I turn to” di Leslie Bricusse, “Insensatez” di Jobim e “O que serà” di Chico Buarque, ma anche i brani originali di Paolo come per esempio “Allegra” e “Chiara’s Tune”.

Non manca il momento in cui Paolo omaggia il padre interpretando delle ormai pietre miliari della musica come ad esempio “Vincenzina” e ”Vengo anch’io no tu no”.

Ricerca artistica e lirismo fanno di questo duo una gemma nel panorama musicale.

Paolo Jannacci

Paolo Jannacci (Milano, 5 settembre 1972) è musicista, compositore e arrangiatore, figlio del noto cantautore milanese Enzo Jannacci. Jazzista eclettico, suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Suona jazz attivamente con il suo trio, insieme a Marco Ricci e Stefano Bagnoli, in duo con Daniele Moretto alla tromba e flicorno, oppure con Luca Meneghello alla chitarra acustica ed elettrica, e in quartetto con Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele Moretto. Attivo anche nel progetto ‘Concerto con Enzo’ (esecuzioni di brani jazz e canzoni del padre). L’attività di Paolo Jannacci si suddivide in diversi campi: colonne sonore per film, pubblicità, produzioni discografiche e recitazione.

Daniele Moretto

Daniele Moretto (Milano, 22 agosto 1971) è un trombettista e compositore italiano, noto soprattutto per aver militato nel gruppo degli 883 e per la collaborazione con Enzo Jannacci.

Figlio del compositore e produttore discografico Giovanni Moretto, a undici anni entra al Conservatorio G. Verdi di Milano. In seguito si perfeziona nella tromba barocca e nel 1987, a soli sedici anni, inizia l’attività concertistica. All’inizio degli anni ’90 si interessa al jazz e al pop. In seguito suona jazz e funk insieme ad artisti come Paolo Tomelleri, Lee Konitz e Solomon Burke. Dal 1998 collabora con Enzo Jannacci. Dal 2007 comincia la sua collaborazione con Paolo Jannacci sia nella realizzazione di colonne sonore che nell’attività concertistica.

Biglietto Unico € 25,00

Il costo non include il diritto di prevendita



Per l’ingresso agli spettacoli potranno essere utilizzati i voucher o i biglietti/abbonamenti non convertiti, acquistati per la Stagione Teatrale 2019/2020.

In ottemperanza alle normative Covid 19 per accedere al Teatro è necessario, giusta Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria Vivaticket e botteghino E.A.R. Teatro di Messina.

Orari 9/13 – 16/18:40, domenica e lunedì chiuso Tel. 0902408836.