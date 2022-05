Eleme2022, I Circoscrizione, Francesco Greco denuncia manifesti elettorali abusivi

Visibilmente indignato Francesco Greco, candidato Presidente della I Circoscrizione per il centrosinistra, in un video sulla sua pagina Facebook (qui) ha denunciato la presenza di irregolarità elettorali.

Sotto accusa è finito il Presidente uscente Giovanni Scopelliti, oggi candidato per il centrodestra, per aver coperto il quartiere con l’affissione di quelli che vengono definiti manifesti abusivi, in particolare è stata documentata la situazione sulla SS114 a Briga Marina, vicino al panificio e di fronte ai campetti accanto al Circolo Umberto Fiore.

“Come è possibile che non abbia rispetto per le istituzioni e per la legalità proprio chi le dovrebbe rappresentare? La massima carica della nostra Circoscrizione dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio! (…) I vostri candidati consiglieri hanno messo i manifesti pure dove vanno affissi quelli dei defunti! Non avete rispetto nemmeno dei morti!” afferma Greco con forza.

“Mi aspetto che sia rivolta a questi casi di illegalità, la stessa solerzia con cui sono venuti a cercare aghi nel pagliaio contro i cittadini di Galati” ha aggiunto.

Il riferimento è al Ferragosto del 2020, in cui una brace è stata oggetto dell’attenzione della Polizia Municipale. Secondo il candidato Presidente allora fu spacciata per un falò, ma foto di repertorio smentirebbero.

Ma non si è fermato qui. Greco ha rilanciato il suo invito al confronto ai due candidati presidente avversari, ad una settimana di distanza dal primo invito ufficiale:

“Sono ancora qui che aspetto una risposta. Né tu Giovanni Scopelliti, né Alessandro Costa, avete accettato ancora il mio invito a partecipare ad un confronto pubblico sui temi della I Circoscrizione! Cosa aspettate? Non credo abbiate paura di un giovane attivista di 26 anni, voi che siete dei politici navigati.”

In una diretta Facebook (qui) infatti Francesco Greco aveva accusato i due avversari di “inaccettabili bugie e fandonie” riportate in una loro intervista a Gazzetta del Sud, in merito ai temi del decentramento amministrativo, alla mobilità tra centro e periferia e all’erosione costiera a Galati Marina, di cui lui stesso si è più volte occupato come attivista del Comitato Salviamo Galati Marina.

