Abbonamenti gratuiti studenti, Atm apre alle richieste

Le istanze di rilascio abbonamento gratuito per studenti per l’anno scolastico 2022-2023 potranno essere inoltrate a partire da venerdì 1 luglio 2022. Le richieste dovranno essere effettuate di presenza presso l’Ufficio Trasporti, sito al quinto piano del Palacultura Antonello, ed anche a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] . Gli studenti, già fruitori dell’abbonamento per l’anno 2021-2022, potranno lasciare il tesserino di viaggio presso la segreteria della scuola di appartenenza, che provvederà a trasmetterlo all’ufficio competente per il rinnovo.

