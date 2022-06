Premi ai dipendenti Dipartimento Urbanistica, Russo: “evidenti disparità tra categorie”

Nella mattinata di ieri, Alessandro Russo, consigliere comunale del Partito Democratico, ha inoltrato una lettera alla Direttore Generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba, a seguito di una prima analoga richiesta protocollata alla stessa in data 22/04/2022 e “ancora senza risposta dopo oltre un mese di attesa” dice.

“La sollecitazione odierna, come la prima senza riscontro dell’aprile 2022, è volta a conoscere i criteri di assegnazione dei “bonus” di produttività ai dipendenti del Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina, come previsto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti. Da un’analisi della documentazione in mio possesso, infatti, emerge come nei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni edilizie e in generale alle pratiche urbanistiche alcune categorie di dipendenti, di fascia medio bassa e senza assunzione di responsabilità diretta, percepiscano bonus produttività sensibilmente più alti dei funzionari che istruiscono e approvano la pratica in fase procedimentale: una evidente contraddizione con la ratio della norma e con la stessa logica” spiega Russo.

“Orbene, ad oggi non è stata fatta ancora chiarezza sui criteri di assegnazione dei premi di produttività ai lavoratori, nonostante la mia richiesta alla Carrubba di un mese e passa. Nel frattempo, sono in arrivo anche le somme da assegnare come bonus produttività per l’anno successivo, il 2021, ma il Dipartimento sembrerebbe aver sospeso l’assegnazione e senza motivarne le ragioni ai dipendenti” ha aggiunto.

“Su questa vicenda è necessaria la massima chiarezza e trasparenza, anche in ragione dei diritti di lavoratori coinvolti”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it