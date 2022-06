Eleme2022, incontro pubblico con Libera, Addiopizzo e i candidati a sindaco

Mercoledì 8 giugno prossimo, presso il Liceo Classico F. Maurolico di Messina dalle ore 9.30 alle 11.30, si terrà un incontro con i Candidati a Sindaco per la Città di Messina organizzato dal Presidio di Libera a Messina “Nino e Ida D’Agostino” insieme al Comitato Addiopizzo Messina e numerose altre realtà cittadine.

Grande spazio ai temi della promozione umana, dei diritti, della giustizia sociale, della povertà educativa e ancora, del racket e delle estorsioni, del gioco d’azzardo e della partecipazione di tutti e tutte alle scelte che contano. Le finalità sono quelle di ascoltare le opinioni e le risposte di tutti i Candidati sui temi specifici e i contributi raccolti in questi giorni dalle organizzazioni promotrici. Per i cittadini, le cittadine e le organizzazioni che vorranno contribuire con le proprie sollecitazioni, i promotori mettono a disposizione, entro il 6 giugno, l’indirizzo mail [email protected]

La disponibilità del Liceo Maurolico e della sua Dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna De Francesco, a ospitare questo momento, incontra il desiderio da parte dei promotori di sottolineare quanto, sia la scuola che il mondo giovanile e le questioni che lo riguardano, debbano essere prioritarie per chi si prefigge di amministrare. La rete di associazioni aderenti a questa iniziativa, infatti, esprime una profonda preoccupazione per i dati relativi alla situazione giovanile e minorile in città, a cui si aggiunge il problema dell’accessibilità ai diritti di tutti e tutte. La politica ha una grande responsabilità in questo e deve assumersela. Da qui inoltre la necessità di dare sostanza al Regolamento comunale sulle politiche antimafia, approvato nel novembre del 2017 e ancora inattuato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it