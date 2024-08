Ultimo saluto alla piccola Martina Merulla: domani i funerali al Duomo

Domani, mercoledì 28 agosto, alle 16.30, la comunità si riunirà presso il Duomo per dare l’ultimo saluto alla piccola Martina Merulla, la bambina di 7 anni tragicamente scomparsa venerdì scorso in un incidente sull’Autostrada A2 nei pressi di Sala Consilina. “Siamo certi che farai ballare tutti gli angeli lassù proprio come piaceva a te” è il commovente messaggio che accompagna l’annuncio dei funerali, testimoniando l’affetto e il dolore che hanno travolto tutti coloro che conoscevano Martina.

Dopo l’autopsia, la salma della bambina è stata restituita ai genitori, permettendo ad amici e parenti di stringersi attorno alla mamma Laura, al papà Fortunato e al fratellino Gabriel in questo momento di dolore indescrivibile. La famiglia, originaria di Messina, si trovava in viaggio verso Pietrelcina per un pellegrinaggio nei luoghi di San Pio quando è avvenuto il tragico incidente.

Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle autorità, che hanno aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, la Citroën C1 su cui viaggiava la famiglia Merulla è stata tamponata da una Renault Captur, condotta da un uomo ora indagato per omicidio stradale. L’impatto, avvenuto nel tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione Salerno, è stato devastante e ha strappato Martina all’affetto dei suoi cari.

La tragedia ha lasciato un segno profondo nella comunità. I colleghi del padre di Martina, agente della polizia penitenziaria presso il carcere di Gazzi, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento così drammatico. Un gesto di solidarietà e vicinanza che ha coinvolto tutto il personale dell’istituto, dimostrando quanto la famiglia Merulla sia amata e rispettata.

Il dolore per la perdita di Martina ha unito la città in un abbraccio di affetto e sostegno. Domani, il Duomo sarà il luogo in cui questo affetto troverà la sua espressione più profonda, in un momento di raccoglimento e preghiera per una bambina che ha lasciato troppo presto questo mondo.

