Eleme2022, l’ex Ministra Catalfo a Messina per De Domenico, parlerà di reddito di cittadinanza

Sabato 4 giugno a partire dalle ore 16.00, la senatrice ed ex Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Conte II, Nunzia Catalfo sarà a Messina per sostenere la coalizione guidata da Franco De Domenico e per parlare ai cittadini di Reddito di Cittadinanza.

Insieme alla senatrice Catalfo saranno presenti anche i parlamentari nazionali e regionali, i candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni del Movimento 5 Stelle di Messina.

Di seguito il tour in alcune zone della città per incontrare i cittadini:

📌 Ore 16:00 – Villaggio CEP, via Dell’Essenze

📌 Ore 16.30 – Rione Taormina, via Anneo Lucano

📌 Ore 17:00 – Villaggio Aldisio, via Scipione e via D’anfuso

📌 Ore 17:30 – Case Gialle presso Bar Colorado

📌 Ore 18:30 – Camaro San Luigi, Piazza Barbazza

📌 Ore 19:30 – Giostra, via Seminario Estivo e via S.Bernardo.

A seguire, la sen. Catalfo si recherà presso il Comitato elettorale del M5S di via Cesare Battisti n. 25.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it