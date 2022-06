Rispetto Messina a Basile: “processione del 3 giugno usata come momento elettorale, basta strumentalizzazioni”

La devozione dei e delle messinesi per la Madonna della Lettera e un sentimento forte e radicato nella memoria popolare ,quella memoria di cui alcuni non hanno contezza, come viene dimostrato dal ridicolo, infantile e vergognoso tentativo di strumentalizzare per cinici fini elettorali un evento tradizionale come la processione del 3 Giugno.

Inserire tale evento religioso che è nel cuore della gente come una tappa di un tour elettorale del candidato Sindaco Basile, accompagnato da due esponenti politici, suona come una offesa per questa devozione e questi sentimenti.

E sarebbe anche opportuno ,dato che ancora non si era giunti a superare tali limiti di rispetto per la religione ,spesso utilizzata come esposizione dei suoi simboli a fini popolustici, sarebbe auspicabile un richiamo della Curia Arcivescovile tendente ad evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione a fini politici ed elettorali di eventi e cerimonie religiose, pur considerando che chiunque, a titolo privato può prendervi parte. Non pensavamo però , pur nella asprezza della competizione elettorale ,che si potesse arrivare a tanto ,e per questo ancora una volta da cittadini e cittadine abbiamo sentito il dovere di intervenire ,dando voce anche ai tanti che hanno espresso la loro indignazione.

Per il gruppo di Iniziativa Civica “RispettoMessina”

Il Portavoce

Michele Bisignano

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it