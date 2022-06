Senza casa e senza lavoro, protesta alla Fontana di Nettuno

Un gesto estremo, per attrarre l’attenzione di una società disratta, di politici agli sgoccioli di una campagna elettorale col sul carico di promesse e speranze. Ha scelto di protestare in maniera clamorosa un messinese che è entrato nella Fontana del Nettuno, proprio dinanzi al Palazzo del Governo, per denunciare la sua grande difficoltà a vivere, senza lavoro e senza casa.

L’uomo ha attirato l’attenzione non solo dei giornalisti ma soprattutto delle forze dell’ordine che hanno raggiunto la piazza invitandolo a fermare la protesta.

IN AGGIORNAMENTO

